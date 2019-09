Pakistan, autobus cade in un burrone: 23 morti, tra loro 6 bambini

di dab

Peshawar (Pakistan), 22 set. (AFP/LaPresse) - Almeno 23 persone sono morte e 18 sono state ferite per un incidente che ha coinvolto un autobus caduto in un burrone nel nord-ovest del Pakistan. L'autista ha perso il controllo del veicolo dopo aver colpito una roccia. Tra i 23 cadaveri ci sono quelli di quattro donne e sei bambini, ha detto ad Afp Aurangzeb Haider, un funzionario locale, che ha parlato anche 18 feriti. Zaibullah Khan, un agente di polizia nella zona, ha confermato il rapporto, aggiungendo che sei feriti erano in condizioni critiche. Il Pakistan è uno dei peggiori Paesi al mondo in termini di incidenti stradali, attribuito a cattive condizioni stradali, scarsa manutenzione dei veicoli e guida imprudente.

