Pakistan, assalto in hotel di lusso a Gwadar: almeno un morto

Almeno una persona è stata uccisa dopo che tre uomini armati hanno preso d'assalto un albergo a cinque stelle nella città di Gwadar, nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Si tratta, come riferisce un portavoce militare, di una guardia della sicurezza, colpita di militanti all'ingresso dell'hotel, il Pearl Continental.

"Le forze di sicurezza hanno blindato tutta l'area, gli ospiti sono stati evacuati in sicurezza. I terroristi sono attualmente sotto assedio nella zona delle scale che portano all'attico", ha detto il portavoce aggiungendo che alcune persone hanno riportato ferite minori. Sono presenti ambulanze in attesa nella via d'accesso all'albergo.

Il Pearl Continental è l'unico albergo di lusso di Gwadar, un ex villaggio di pescatori, e in genere ospita le delegazioni diplomatiche e gli uomini d'affari.

