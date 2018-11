Pakistan, Asia Bibi è stata scarcerata

Asia Bibi, la donna pakistana cristiana che era stata condannata a morte per blasfemia ed è stata poi assolta dalla Corte suprema, è stata scarcerata. "Mi è stato detto che è su un aereo, nessuno sa dove atterrerà", ha affermato l'avvocato Saif-ul-Malook. Dopo la sentenza della Corte suprema, i musulmani integralisti hanno protestato violentemente per tre giorni in Pakistan, bloccando il Paese.

Nei giorni scorsi Ashiq , che continuano a chiedere che venga giustiziata, costringendo i familiari della donna a rimanere chiusi in casa in un luogo sicuro. Anche l'avvocato difensore di Asia è stato costretto a fuggire all'estero.

Ashiq Masih ha inviato un videomessaggio alla onlus 'Aiuto alla Chiesa che soffre': "È molto importante che la comunità internazionale e i media mantengano alta l'attenzione per mantenere viva Asia e per proteggerci in Pakistan - ha detto - In questo momento siamo estremamente preoccupati perchè la nostra vita è in pericolo".

"Ci stiamo lavorando con discrezione", garantisce il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Nel 2018 non si può essere a rischio di morte per una ipotetica blasfemia. Ci stiamo attivando con altri Paesi occidentali". Non vuole troncare i rapporti con il Pakistan, con cui l'Italia intrattiene relazioni commerciali importanti: "Il nemico non è Islamabad - precisa -, il nemico è il fanatismo".

