Pakistan, Asia Bibi assolta dalla Corte suprema

La Corte suprema del Pakistan ha assolto Asia Bibi, la madre cristiana che era stata condannata a morte per blasfemia nel 2010. Il caso di Asia Bibi aveva attirato l'attenzione dei gruppi per i diritti umani e addirittura Papa Benedetto XVI nel 2010 aveva chiesto la liberazione, mentre nel 2015 la figlia aveva incontrato il suo successore, Papa Francesco.

Le accuse contro Bibi risalivano al 2009, quando lavorava in un campo e le era stato chiesto di andare a prendere dell'acqua. Le donne musulmane con cui si stava lavorando avevano obiettato, dicendo che come non musulmana non era adatta a toccare la ciotola dell'acqua. Le donne andarono allora da un religioso locale e accusarono Bibi di blasfemia contro il profeta Maometto, un reato punibile con la morte.

"Abbiamo molta paura di quanto potrà succedere. In questo paese ci sono molti fondamentalisti", ha dichiarato ad 'Aiuto alla Chiesa che soffre' Saif ul-Malook, a capo del collegio difensivo di Asia Bibi. Sin dall'udienza dell'8 ottobre scorso, infatti, i fondamentalisti hanno messo in atto manifestazioni e campagne attraverso i social, contro l'assoluzione della "maledetta" Asia, invocandone l'impiccagione e minacciando di morti i giudici e chiunque l'avesse difesa. A Malook non è stato permesso di informare personalmente la sua assistita. "È stato un ordine della corte Suprema, ma ho potuto chiamare la prigione in cui è detenuta Asia e chiedere che lei fosse informata". Come spiega l'avvocato ci vorranno alcuni giorni prima che la donna venga liberata. "Il verdetto deve essere consegnato all'Alta Corte di Lahore e poi alla prigione di Multan".

Intanto si teme anche per la sicurezza dei familiari di Asia e di chiunque ne abbia favorito l'assoluzione. "Io e la mia famiglia siamo in grave rischio - continua Maloof - specie perché io sono un musulmano che difende una cristiana che ha commesso blasfemia". Le autorità pachistane hanno intensificato la sicurezza in tutto il Paese, soprattutto nelle aree dove vivono i cristiani e le altre minoranze. Si temono massacri anticristiani come quelli avvenuti a Gojra nel 2009 e a Joseph Colony nel 2013. "La situazione è tesa - afferma l'avvocato - ma oggi ringraziamo Dio per questo momento storico in cui Asia Bibi, dopo 9 anni e mezzo, ha finalmente avuto giustizia!.

Felice Eisham Ashiq, la figlia minore di Asia Bibi: "Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre. Finalmente le nostre preghiere sono state ascoltate!". "È la notizia più bella che potessimo ricevere - dichiara il marito di Asia, Ashiq Masih - è stato difficilissimo in questi anni stare lontano da mia moglie e saperla in quelle terribili condizioni. Ora finalmente la nostra famiglia si riunirà, anche se purtroppo dubito che potremo rimanere in Pakistan".

"Asia Bibi è finalmente libera! Dopo 8 anni passati in carcere con la sola 'colpa' di essere cristiana la sua innocenza è stata riconosciuta e la sua condanna a morte revocata. Le autorità del Pakistan garantiscano ora la protezione di Bibi e della sua famiglia", ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata