Opera di Banksy si autodistrugge dopo vendita all'asta per 1 milione di sterline

La tela 'Girl with Balloon' è stata inghiottita da un tritadocumenti nascosto nella cornice, finendo in brandelli

Un Banksy tagliuzzato. Lo street artist britannico ha lasciato a bocca aperta il mondo dell'arte facendo in modo che una delle sue opere si autodistruggesse pochi minuti dopo essere stata venduta all'asta a Londra per oltre un milione di sterline. .

L'artista ha rivendicato la performance poco dopo con un post su Instagram dal titolo 'Going, going, gone', in cui ha pubblicato una foto dell'opera mentre si autodistruggeva. Il fatto che Banksy abbia postato uno scatto e le notizie di un uomo in sala che indossava occhiali scuri e un cappello, e avrebbe avuto una zuffa con le guardie di sicurezza vicino l'entrata, ha alimentato speculazioni secondo cui l'artista sarebbe stato presente per azionare il meccanismo.

'Girl with Balloon' è una delle immagini più celebri di Banksy e mostra una bambina che fa volare un palloncino rosso a forma di cuore. L'opera in questione è una riproduzione in pittura acrilica e vernice spray e il martello l'ha assegnata per 1,042 milioni di sterline, pari a 1,185 milioni di euro. Una cifra al livello del record di Banksy, raggiunto secondo Sotheby's con una vendita all'asta nel 2008.

"Pare che siamo appena stati Banksy-zzati", ha dichiarato Alex Branczik, capo di Sotheby's per l'arte contemporanea in Europa, precisando che "la triturazione fa ora parte integrante dell'opera d'arte". Sotheby's non ha diffuso dettagli sull'acquirente, ma pare che abbia vinto l'asta telefonicamente. "Abbiamo parlato con il compratore, che è stato sorpreso dalla storia", ha fatto sapere la casa d'aste al Financial Times. "È certamente la prima volta nella storia della vendita all'asta che un'opera d'arte si tritura automaticamente dopo essere stata battuta", ha commentato ancora Sotheby's, parlando di "incidente inaspettato".

Street artist e pittore di Bristol, nel sudovest dell'Inghilterra, Banksy, che mantiene segreta la sua vera identità, è noto per la sua arte urbana ironica e impegnata, e alcune sue creazioni sono state vendute all'asta per cifre da capogiro.

