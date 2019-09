Onu, Trump: "Il futuro appartiene ai patrioti non ai globalisti"

"Il futuro non appartiene ai globalisti, appartiene ai patrioti". Donald Trump lancia il suo slogan all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Se volete la libertà siate orgogliosi del vostro paese, se volete democrazia tenetevi stretta la sovranità. E se volete pace amate la vostra nazione", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

"Penso che sia ridicolo, è una caccia alle streghe". aveva detto ai giornalisti, arrivando al quartier generale delle Nazioni Unite, a proposito delle accuse di aver fatto pressioni sull'Ucraina per tentare di danneggiare il suo rivale democratico Joe Biden.

Trump poi ha parlato dei rapporti commerciali con la Cina. Il tempo degli "abusi" nel commercio da parte di Pechino è "finito", ha sottolineato. "Per anni, questi abusi" nel commercio internazionale "sono stati tollerati, ignorati, persino incoraggiati", ha denunciato il presidente americano, "per quanto riguarda l'America, questi giorni sono finiti". "Non cerchiamo conflitti con nessuna nazione", ma "io non mancherò mai di difendere gli interessi dell'America", ha chiarito ancora il tycoon.

