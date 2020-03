Oms: Mai vista pandemia scatenata da coronavirus

di mrc/lcl

Torino, 11 mar. (LaPresse) - "Non abbiamo mai visto una pandemia scatenata da un coronavirus. E non abbiamo mai visto una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, specificando che "l'Oms è stato in modalità di risposta completa da quando siamo stati informati dei primi casi".

