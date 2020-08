Oms: Altri Paesi stanno imparando dall'esperienza italiana

di scp

Torino, 5 ago. (LaPresse) - "Grazie mille Roberto Speranza, ministro della Salute italiano, per una bella videochiamata e per il vostro forte sostegno all'Oms. La vostra leadership e umiltà sono fonte di ispirazione per gli altri Paesi che stanno imparando e agendo sulla base dell'esperienza italiana". Così su Twitter il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

