Oms: 100 giorni da primi casi, mondo è radicalmente cambiato

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Domani saranno 100 giorni da quando l'Oms è stata informata dei primi casi di "polmonite con causa sconosciuta" in Cina. È incredibile riflettere su come è cambiato radicalmente il mondo, in così poco tempo". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra.

