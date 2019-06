Omicidio Khashoggi, Onu: Indizi credibili su responsabilità di Bin Salman

Esistono indizi sufficienti per aprire un'inchiesta sulle responsabilità di alti funzionari sauditi, in primis il principe ereditario Mohammad bin Salman, nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato la relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali delle Nazioni unite, Agnès Callamard, che ha indagato per sei mesi sull'uccisione del giornalista dissidente. In un rapporto, l'esperta ha detto di aver "stabilito che esistono indizi di prova credibili, che giustificano un'inchiesta supplementare sulla responsabilità individuale di alti funzionari sauditi, inclusa quella del principe ereditario".

L'uccisione del giornalista saudita costituisce una "esecuzione extragiudiziale", ha spiegato Callamard, che ha indagato per sei mesi sull'uccisione del giornalista dissidente e ha diffuso un rapporto in merito, chiedendo una "indagine internazionale".

