Khashoggi, braccio destro di bin Salman avrebbe orchestrato l'omicidio via Skype

Nuove rivelazioni nel giorno in cui ha preso il via a Riyad la Future Investment Initiative, soprannominata la 'Davos del deserto'

Saud al Qahtani, vicedirettore della National Intelligence Agency e considerato il braccio destro del principe ereditario Mohamed bin Salman, avrebbe orchestrato l'omicidio di Jamal Khashoggi all'interno del consolato saudita a Istanbul dando i suoi ordini via Skype. Lo riporta Reuters, citando due fonti dei servizi di intelligence. Qahtani, che gestisce i social network per conto di bin Salman, è stato rimosso sabato per placare l'indignazione internazionale per l'affaire Khashoggi.

Qahtani avrebbe insultato Khashoggi e il giornalista avrebbe risposto. Secondo una fonte del servizio di intelligence turco Qahtani ha chiesto alla sua squadra, composta da alti funzionari sauditi di sicurezza e intelligence, di sbarazzarsi del giornalista dicendo loro "portatemi la testa di quel cane".

Le nuove rivelazioni arrivano nel giorno in cui ha preso il via a Riyad la Future Investment Initiative, la cosiddetta 'Davos del deserto' caratterizzata da numerose defezioni legate proprio al caso del giornalista scomparso. Nel frattempo anche Donald Trump è tornato sulla vicenda, definendo la morte del reporter "un piano andato storto". Il presidente, in un'intervista a Usa Today, ha spiegato di aver parlato al telefono sia con il principe ereditario saudita che con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e che bin Salman gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti" nell'episodio. Trump ha ribadito di non avere intenzione di rispondere bloccando le vendite di armi al regno saudita, ci sono "molte altre" possibili sanzioni.

