Omicidio Caruana, sorella: Muscat lasci con effetto immediato

di scp

Milano, 1 dic. (LaPresse) - "Joseph Muscat, Keith Schembri e Konrad Mizzi hanno complottato per prendere il controllo del governo con i loro piani criminali. Le loro posizioni non sono mai state sostenibili. La posizione di Muscat è ormai insostenibile. Dovrebbe lasciare l'incarico, e il Parlamento, con effetto immediato per permettere un'indagine libera e completa sul ruolo di Keith Schembri nell'omicidio di Daphne". Lo scrive su Facebook la sorella di Daphne Caruana Galizia, Corinne Vella.

