Omicidio Caruana, si dimette capo gabinetto Muscat

di mad

Milano, 26 nov. (LaPresse) - Si è dimesso Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese Muscat, in relazione al caso dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Lo rende noto il Times of Malta sul suo sito. Schembri dovra' essere interrogato dalla polizia in merito al caso Caruana.

