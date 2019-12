Omicidio Caruana, Partito laburista conferma piena fiducia in Muscat

di scp

Milano, 1 dic. (LaPresse) - Il gruppo parlamentare del Partito laburista maltese in una dichiarazione ha espresso il suo sostegno unanime al primo ministro Joseph Muscat in tutte le decisioni che prenderà e ha ribadito la propria fiducia nel premier. Lo riferisce il Times of Malta. Il Partito laburista, scosso dalle indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, avvierà l'iter per eleggere un nuovo leader l'8 gennaio, con Muscat che dovrebbe continuare al timone fino ad allora, secondo fonti governative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata