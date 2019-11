Omicidio Caruana Galizia, in cella ex capo di gabinetto del premier maltese Muscat

Keith Schembri, ex capo di gabinetto del premier maltese Joseph Muscat, ha trascorso la notte in cella. Lo riferisce il Times of Malta, che riporta che è stato arrestato anche Adrian Vella, medico dell'imprenditore Yorgen Fenech, sospettato di essere fra i mandanti dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Il sospetto è che Vella stesse facendo da tramite tra Fenech e Schembri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata