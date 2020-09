Olimpiadi, Suga: Determinati a ospitare Giochi a Tokyo in estate 2021

di abf

Tokyo(Giappone), 26 set. (LaPresse/AP) - Il neo primo ministro giapponese ha dichiaratp di essere determinato a ospitare i Giochi Olimpici di Tokyo nell'estate 2021 come "prova che l'umanità ha sconfitto la pandemia" di Covid-19.

Le Olimpiadi sono state rinviate nel 2020 a causa della diffusione del coronavirus in tutto il mondo Il primo ministro Yoshihide Suga ha dichiarato in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che "non risparmierà alcuno sforzo per dare benvenuto a Giochi sicuri e protetti".

Gli sponsor nazionali hanno pagato la cifra record di 3,3 miliardi di dollari, almeno il doppio delle precedenti Olimpiadi, al comitato organizzatore locale.

