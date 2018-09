Olanda, treno investe cargo bike: morti 4 bambini

di scp

L'Aia (Olanda), 20 set. (LaPresse/AFP) - Quattro bambini sono morti e una donna e una bambino sono rimasti gravemente feriti in seguito a uno scontro tra un treno e una bicicletta a Oss, nella provincia del Brabante, nel sud dei Paesi Bassi. Lo ha riferito la polizia.

L'incidente è avvenuto in un incrocio sorvegliato, le cause della collisione non sono ancora note. Il treno, da Nijmegen alla vicina città di Bois-le-Duc, ha colpito una cargo bike con a bordoo bambini.

