Olanda, da oggi divieto di burqa e niqab in edifici e mezzi pubblici

di scp

L'Aia (Olanda), 1 ago. (LaPresse/AFP) - Entra in vigore oggi nei Paesi Bassi il divieto di indossare il velo per coprire il viso, come il burqa e il niqab, negli edifici pubblici e sui trasporti. Si stima che tra le 200 e le 400 donne indossino un burqa o un niqab nel paese, abitato da 17 milioni di persone. La legge è stata approvata nel giugno 2018 dopo oltre un decennio di dibattito politico sull'argomento.

