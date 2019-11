Olanda, Air Europa: Falso allarme, dirottamento attivato per errore

di vln

Milano, 6 nov. (LaPresse) - "Falso allarme" sul volo Amsterdam - Madrid all'aeroporto Amsterdam Schiphol. Lo fa sapere la compagnia aerea Air Europa su Twitter. "Questo pomeriggio è stato attivato per errore un avviso che attiva i protocolli sui dirottamenti in aeroporto - ha spiegato - Non è successo nulla, tutti i passeggeri sono sani e salvi in attesa di ripartire presto. Ci scusiamo profondamente".

