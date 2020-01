Nuovo raid americano a Baghdad: ucciso uno dei capi delle milizie filo-Iran

Continua l'offensiva statunitense contro le forze iraniane e i loro alleati in Iraq. Nella notte è stato ucciso un comandante del gruppo paramilitare iracheno filo-iraniano in un raid aereo di Washington a nord di Baghdad all'indomani dell'attacco in cui è morto anche il generale iraniano Qassem Soleimani. Teheran ha reagito e attaccato gli Usa: "Preparate le bare. È un atto di terrorismo, ci sarà una dura vendetta", la minaccia iraniana. Ieri decine di migliaia di persone in piazza nella capitale iraniana in segno di protesta contro gli Stati Uniti. "Soleimani stava pianificando attacchi contro diplomatici e militari americani. Abbiamo fermato una guerra. Il suo regno del terrore è finito", ha dichiarato Trump. Washington invierà altri 3500 soldati in Medio Oriente, mentre il Partito democratico americano critica il capo della Casa Bianca.

