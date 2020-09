Nuovo lockdown in Israele: stop di 2 settimane

Nuovo lockdown di due settimana in Israele, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Lo ha comunicato il comitato ministeriale per il Covid-19, stando a quanto riporta il Times of Israel. La misura verrà votata domenica. Il nuovo blocco totale, che inizierà la prossima settimana, sarà suddiviso in tre fasi per le quali non sono state ancora ufficializzate le date. Secondo i media la prima fase entrerà in vigore il 18 settembre, la seconda intorno al 1° ottobre e l'ultima intorno al 15 ottobre.

I numeri

In base ai dati diffusi dal ministero della Salute, ieri sono stati registrati 4.038 nuovi casi, in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Dall'inizio della pandemia, sono stati calcolati 146.542 contagi e 111.539 guariti. Non sono stati registrati altri decessi per un totale di 1.077 vittime. Per quanto riguarda i test, ieri ne sono stati condotti 47mila, con l'8,8% di risultati positivi.

