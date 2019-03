Nuova Zelanda, stretta sulle armi dopo l'attentato. Premier: "Il nostro mondo cambia"

La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato che il suo governo ha raggiunto un accordo di principio sull'inasprimento delle leggi sulle armi e che presenterà delle misure in tal senso presto, prima del nuovo Consiglio dei ministri in programma per lunedì prossimo. "È ora di agire", ha detto Ardern. Gli annunci giungono dopo l'attacco di venerdì a Christchurch contro due moschee e la premier ha anche annunciato l'apertura di un'inchiesta per accertare come mai il killer, autoproclamato fascista, non abbia attirato l'attenzione delle agenzie di intelligence.

"Abbiamo preso una decisione come governo, siamo uniti", ha dichiarato la prima ministra laburista, che aveva accanto a sé Winston Peters, suo vicepremier e partner nella coalizione di governo. Il partito di Peters, New Zealand First, che si era opposto finora alla stretta sulle armi, ha dato sostegno totale alle riforme. "La realtà è che dopo le 13 di venerdì il nostro mondo è cambiato per sempre e le nostre leggi faranno lo stesso", ha dichiarato il vicepremier.

