Nuova Zelanda, trovato ordigno a Christchurch: arrestato un uomo

Proprio questa città è stata teatro degli attacchi nelle moschee del mese scorso in cui sono stati uccisi 50 fedeli musulmani

La polizia della Nuova Zelanda ha trovato una presunta bomba e munizioni in un terreno abbandonato a Christchurch, teatro degli attacchi nelle moschee del mese scorso in cui sono stati uccisi 50 fedeli musulmani. Un uomo di 33 anni è stato arrestato ed è stato interrogato dalla polizia. Gli agenti hanno transennato le strade nella zona di Phillipstown, appena fuori dal quartiere centrale economico, e ha evacuato le case.

Poco dopo le 18 locali (le 8 in Italia) una squadra di artificieri militari messo in sicurezza il pacchetto sospetto. Al momento non sono note le generalità dell'uomo e le motivazioni.



