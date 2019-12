Nuova Zelanda, erutta vulcano: sale a 5 bilancio morti

di mrc/scp

Wellington (Nuova Zelanda), 9 dic. (LaPresse/AFP) - Sale a cinque il bilancio dei morti, con molti altri feriti, dopo l'eruzione del vulcano White Island in Nuova Zelanda. Lo ha riferito la polizia. "Erano cinque di quelli che sono stati salvati dall'isola all'inizio della giornata", ha dichiarato ai giornalisti il vice commissario della polizia neozelandese John Tims, aggiungendo che altre 18 persone sono state ricoverate per lesioni, tra cui alcune con gravi ustioni. Tims ha aggiunto che non ci sono contatti con un gruppo di almeno 10 persone rimaste sull'isola dopo l'eruzione, rivelando "non siamo sicuri che stiano bene".

