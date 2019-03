Nuova Zelanda, aeroporto di Dunedin chiuso per un pacco sospetto

di scp

Christchurch (Nuova Zelanda), 17 mar. (LaPresse/AFP) - La polizia della Nuova Zelanda ha chiuso l'aeroporto di Dunedin dopo la segnalazione di un dispositivo sospetto. "L'aeroporto di Dunedin è attualmente chiuso", si legge in una nota, "la polizia è sul posto e squadre specializzate sono state dispiegate per determinare la natura del pacchetto". La Nuova Zelanda è attualmente in stato di allerta dopo l'attacco a Christchurch a opera di Brenton Tarrant, che si ritiene abbia vissuto a Dunedin.

