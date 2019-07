Nucleare, Iran annuncia aumento arricchimento dell'uranio: nuovo ultimatum a Ue

Teheran lo aveva minacciato: dal 7 luglio avrebbe iniziato la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall'accordo sul nucleare del 2015. E così ha fatto: alla scadenza dell'ultimatum l'Iran annuncia che aumenterà il livello di arricchimento dell'uranio dal 3,67% stabilito dal patto siglato con cinque potenze internazionali. La notizia arriva alla fine dei 60 giorni dati ai Paesi dell'Unione europea perché varassero misure efficaci per allentare la stretta sul commercio provocata dalle sanzioni statunitensi. Come ultima chance, Teheran offre agli europei altri 60 giorni per uscire dall'impasse provocato un anno fa dagli Stati Uniti, usciti definitivamente dall'accordo e moltiplicando le sanzioni con grave danno all'economia iraniana.

In poche ore "l'Iran riprenderà l'arricchimento dell'uranio" al di sopra del 3,67%", ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi, senza offrire un'indicazione del livello a cui Teheran avrebbe arricchito l'uranio 235 ma dicendo solo di aver avuto l'ordine di farlo secondo i "bisogni" del paese. Sabato un consigliere del leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, aveva detto che il paese, per le sue "attività pacifiche", aveva bisogno dell'uranio arricchito al 5%, che è comunque ancora lontano dal 90% richiesto per la fabbricazione di una bomba atomica.

In due comunicati separati, Londra e Berlino hanno reagito con forza esortando Teheran a cambiare sua decisione e sostenendo di essere in contatto "con le altre parti interessate" per trovare una soluzione. Nonostante le critiche, l'Iran ribadisce che l'annuncio di rompere gradualmente alcuni dei suoi impegni è solo per salvare l'accordo nucleare iraniano raggiunto a Vienna nel luglio 2015. "Speriamo di trovare una soluzione, altrimenti, tra 60 giorni, inizieremo la terza fase" del piano per ridurre gli impegni presi, ha comunque annunciato Abbas Araghchi, vice ministro degli Affari esteri iraniano.

Le richieste di Teheran all'Europa riguardano essenzialmente la possibilità di continuare a vendere il proprio petrolio e di commercio con il mondo esterno aggirando le sanzioni statunitensi. Araghchi ha infatti ricordato che l'Iran potrebbe tornare indietro in qualsiasi momento sulle sue misure se le sue richieste fossero soddisfatte. Dal canto suo il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha tuttavia ricordato ai Paesi europei di essere i soli responsabili della sopravvivenza dell'accordo di Vienna. Secondo lui, "ciascuna di queste misure potrà essere annullata solo se (Berlino, Londra e Parigi agiranno) in conformità" con il testo.

