Notre-Dame, piombo nel sangue di un bimbo dopo l'incendio: test per i residenti

Livelli di piombo sopra la soglia regolamentare sono stati trovati nel sangue di un bambino in seguito all'incendio di Notre-Dame a Parigi. Per questo - secondo quanto riporta il sito di Franceinfo - l'Agenzia regionale per la salute dell''Île-de-France ha deciso di chiedere alle famiglie che vivono sull'île de la Cité di sottoporre i bambini sotto i 7 anni e le donne incinte al test. Visite di screening saranno organizzata su appuntamento presso il centro diagnostico dell'Hôtel-Dieu a partire da oggi.

