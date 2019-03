Norvegia, nave da crociera ha problemi al motore: evacuati 1.300 passeggeri

Le autorità norvegesi hanno iniziato l'evacuazione di circa 1.300 passeggeri a bordo di una nave da crociera, vittima di un problema al motore al largo delle coste della Norvegia. "La nave da crociera Viking Sky ha lanciato un sos, per un problema al motore con cattivo tempo", ha annunciato il centro di soccorso del sud del paese su Twitter. Con un altro tweet la polizia locale ha fatto sapere che i 1.300 passeggeri sarebbero stati evacuati con un elicottero.

Breaking News: A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers. The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal. The ship belongs to Viking pic.twitter.com/kMV1V9rIsy