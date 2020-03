Nordcorea, lanciati 'due proiettili' verso il Mar del Giappone

di ect

Seul (Corea del Sud), 2 mar. (LaPresse/AP) - La Corea del Nord ha lanciato due proiettili non identificati nel Mar del Giappone. Lo Stato riprende oggi iniziative simili in materia di armamenti dopo una pausa di mesi. Lo stop potrebbe essere dovuto alla crisi causata dal coronavirus in Asia. Il lancio è avvenuto due giorni dopo che i media statali della Corea del Nord hanno reso noto che il leader Kim Jong Un ha supervisionato un'esercitazione di artiglieria volta a testare armi strategiche delle unità in prima linea nelle aree orientali.

