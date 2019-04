Nord Irlanda, arrestati due giovani per omicidio giornalista Lyra McKee

di scp

Londra (Regno Unito), 20 apr. (LaPresse/AFP) - Due giovani sono stati arrestati dopo l'uccisione della giornalista Lyra McKee giovedì durante i disordini a Londonderry, in Irlanda del Nord. Lo ha riferito la polizia nordirlandese. I due, di 18 ei 19 anni, sono stati arrestati a Derry in base alle leggi anti-terrorismo e portati a Belfast per essere interrogati, ha riferito la polizia dell'Irlanda del Nord (Psni).

