Nord Irlanda, arrestata 57enne per morte giornalista

di mrc/ect

Londra (Regno Unito), 23 apr. (LaPresse/AFP) - Una donna di 57 anni è stata arrestata in relazione all'uccisione della giornalista Lyra McKee a Londonderry la scorsa settimana. Lo hanno riferito le forze dell'ordine dell'Irlanda del Nord. La donna è stata arrestata ai sensi del Terrorism Act, ha precisato la polizia in una dichiarazione. Due adolescenti arrestati in precedenza sono stati rilasciati senza accusa.

