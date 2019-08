Nord Corea, Trump: Missili a corto raggio sono molto standard

di lrs

Washington (Usa), 1 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non avere "alcun problema" per recenti test sui missili balistici della Corea del Nord, nonostante la crescente preoccupazione che Pyongyang stia sviluppando armi a lungo raggio. "Non ho alcun problema, vedremo cosa succede ma i missili a corto raggio sono molto standard", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca diretto in Ohio.

