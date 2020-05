Nord Corea, Seul: Kim non sembra aver subito intervento chirurgico

di scp

Torino, 3 mag. (LaPresse) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un non sembra aver subito un intervento chirurgico. Lo ha detto un funzionario presidenziale della Corea del Sud, citato dall'agenzia Yonhap. "Ci sono state notizie dei media che speculavano sull'intervento di Kim, citando un cambiamento nel modo in cui cammina", ha detto ai giornalisti l'alto funzionario, sottolineando che l'ufficio presidenziale ritiene che ciò non sia vero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata