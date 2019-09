Nord Corea, Seul denuncia: Lanciati proiettili non identificati

di mad

Seul (Sud Corea), 10 set. (LaPresse/AFP) - La Corea del Nord ha lanciato due "proiettili non identificati" in mare, ha dichiarato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, nelle stesse ore in cui Pyongyang ha proposto di riprendere i negoziati con Washington. I proiettili sono stati lanciati in direzione est dalla provincia di Pyongan meridionale nella Corea del Nord centrale, ha dichiarato Yonhap citando l'esercito sudcoreano.

