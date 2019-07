Nord Corea, rilasciato studente australiano arrestato

di scp

Sydney (Australia), 4 lug. (LaPresse/AFP) - Alek Sigley, studente australiano di 29 anni detenuto in Corea del Nord, è stato rilasciato ed è "al sicuro". Lo ha detto il primo ministro australiano Scott Morrison in Parlamento. La notizia della liberazione del giovane arriva più di una settimana dopo che è scomparso a Pyongyang, provocando una raffica di contatti e colloqui tra i canali della Corea del Nord e un inviato svedese in visita. "Siamo stati avvisati che la Corea del Nord lo ha rilasciato e ha lasciato il paese in sicurezza", ha detto Morrison, "desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alle autorità svedesi per il loro prezioso aiuto".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata