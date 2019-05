Nord Corea, Kim fa giustiziare un funzionario dopo il fallimento del vertice con Trump

La Corea del Nord ha fatto giustiziare il suo inviato speciale per gli Stati Uniti, Kim Hyok Chol, in seguito al fallimento del secondo summit tra il leader Kim Jong Un e il presidente Donald Trump. Secondo il quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, Kim Hyok Chol, che ha gettato le basi per l'incontro di Hanoi e ha accompagnato Kim sul suo treno privato, è stato giustiziato da un plotone di esecuzione per "aver tradito il capo supremo".

"Kim Hyok Chol è stato giustiziato a marzo all'aeroporto di Mirim insieme a quattro alti funzionari del ministero degli Esteri dopo un'inchiesta", scrive il quotidiano citando una fonte non identificata. Kim Hyok Chol era la controparte nord del rappresentante speciale degli Stati Uniti Stephen Biegun in vista del summit di Hanoi a febbraio. Il funzionario di partito Kim Yong Chol è stato invece inviato in un campo di lavoro, afferma il giornale.

