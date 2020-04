Nord Corea, intelligence Taiwan: Kim Jong-un è malato

di lcl

Milano, 30 apr. (LaPresse) - Kim Jong-un è "malato". Lo ha riferito il direttore del National Security Bureau (NSB) di Taiwan Chiu Kuo-cheng in Parlamento, citato dai media locali. Il direttore dell'intelligence, alla domanda se il leader nord coreano fosse morto, ha sorriso senza rispondere. Chiu ha poi anticipato che in Corea del Nord esistono "piani di emergenza in caso di un vuoto di potere".

