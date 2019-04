Nord Corea testa una nuova arma tattica e chiede l'estromissione di Pompeo dai negoziati

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il test di una nuova "arma tattica guidata" con una "potente ogiva". Lo annunciano i media di Stato nordcoreani, mentre aumentano i dubbi sul processo di denuclearizzazione di Pyongyang. Inoltre ha chiesto di estromettere il segretario di Stato Usa Mike Pompeo dai colloqui sul nucleare fra Washington e Pyongyang, attribuendogli la responsabilità dell'impasse in cui si trova il dialogo.

"Temo che se Pompeo parteciperà ancora alle discussioni, saranno di nuovo impantanate", ha dichiarato il direttore generale del dipartimento Affari americani presso il ministero nordcoreano degli Esteri, Kwon Jong Gun, secondo l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. "Di conseguenza, in caso di possibile ripresa del dialogo con gli Stati Uniti, spero che il nostro omologo nel dialogo non sarà Pompeo".

Il test effettuato dalla Corea del Nord ha permesso di verificare il funzionamento del "sistema particolare di guida in volo e il caricamento di una potente ogiva", riporta l'agenzia ufficiale Kcna senza fornire altri dettagli sulla natura dell'arma. Kim ha definito questo test un "evento di grande importanza per accrescere la potenza di combattimento dell'Esercito popolare" nordcoreano, aggiunge Kcna, spiegando che il leader ha "guidato il test di lancio", che è stato diretto su diversi obiettivi.

È la seconda volta che la Corea del Nord dice di aver proceduto a un test di un'arma da quando, nel 2018, sono cominciati i negoziati con gli Stati Uniti sui suoi programmi di missili balistici e nucleari. A novembre Pyongyang aveva già annunciato di avere testato "una nuova arma tattica di alta tecnologia" di cui non aveva precisato la natura. Non si sa se si tratti della stessa arma di quella del nuovo test reso pubblico giovedì. "La descrizione di ciò che è stato testato fa pensare a un missile, ma si può trattare di qualunque cosa, da un piccolo missile anticarro teleguidato fino a un missile terra-aria, passando per un sistema di razzi d'artiglieria", spiega Ankit Panda, analista specializzato in questioni nordcoreane. L'uso da parte di Kcna del termine "tattico" suggerisce che i test non abbiano invece conivolto alcun missile balistico di lunga portata né alcun dispositivo nucleare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata