Nord Corea, appello Cina: Riprenda il dialogo tra Usa e Pyongyang

di lrs

Pechino (Cina), 12 set. (LaPresse/AFP) - La Cina ha esortato oggi gli Stati Uniti a mostrare maggiore volontà in risposta alla richiesta di dialogo della Corea del Nord, sottolineando che una politica di "pressione massimale non può funzionare". Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha anche ribadito il suo appello alle Nazioni Unite per discutere della revoca delle sanzioni contro Pyongyang. "Ci piacerebbe che il dialogo riprendesse tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti", ha detto Wang in una conferenza stampa a Pechino con l'omologo malese Saifuddin Abdullah.

