Nomine Ue, Paolo Gentiloni commissario all'Economia

L'annuncio della presidente von der Leyen alla presentazione della nuova Commissione. Timmermans vicepresidente per il Green Deal, Dombrovskis per l'economia. Borell rappresentante per la politica estera

Paolo Gentiloni è stato nominato commissario europeo all'Economia. Lo ha annunciato la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen in conferenza stampa presentando il nuovo esecutivo di Bruxelles. "Gentiloni, ex primo ministro italiano, condividerà la sua vasta esperienza negli affari ecomomici", ha sottolienato von der Leyen. La svedese Ylva Johansson va agli Affari interni mentre il socialista spagnolo Josep Borrell è designato Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza dell'Unione,

Ringrazio Ursula @vonderleyen In un momento cruciale per il futuro dell'economia europea mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale. Cercherò di onorare l'Italia e lavorerò nell'interesse di tutti i cittadini europei. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) September 10, 2019

L'olandese Frans Timmermans, attuale Primo Vice-Presidente della Commissione europea, è stato nominato Vice Presidente esecutivo per il Green deal europeo. Valdis Dombrovskis, ex primo ministro lettone e attuale vicepresidente della Commissione europea per l'Euro, è stato invece nominato vicepresidente esecutivo per l'Economia. "Ho imparato molto da Jean Claude Juncker, sarà un onore prendere la sua successione", ha affermato l'ex ministra della Difesa tedesca.

