Nomine Ue, nuovo round. Conte: "No a imposizioni, prevalga equilibrio"

A Bruxelles terza tornata di colloqui per trovare l'intesa sul presidente della Commissione e i top jobs. Il premier : "Non si imponga un asse su un altro e non prevalga l'affiliazione politica. Rivendichiamo portafoglio economico di peso"

A Bruxelles sono ripresi i colloqui tra i leader europei per trovare un accordo sul nome del presidente della Commissione e sugli altri ruoli apicali. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato la posizione del governo. "L'Italia rivendica un portafoglio economico di peso, ma soprattutto rivendica la possibilità di partecipare alla decisione finale, vogliamo dare il nostro contributo per personalità che abbiano una visione strategica, che puntino molto alla crescita" ha detto all'arrivo nella capitale belga il presidente del Consiglio. "Non possiamo scegliere il presidente della Commissione e legarci al criterio dello spitzenkandidat perchè significa evidentemente che le affiliazioni politiche prevalgono su tutte le altre considerazioni - ha aggiunto Conte -.Ma è inutile pensare di essere nel migliore di mondi, è chiaro che è una nomina che dovrà poi essere vagliata dal Parlamento e lì ci sono i gruppi politici, quindi pensare a una nomina del tutto avulsa dai criteri di affiliazione politica non ha senso, ma questo criterio non può essere assorbente, ce ne devono essere anche degli altri".

"Darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati", è il concetto espresso su Facebook da Conte

