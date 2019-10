Nobel, premio Medicina a Kaelin, Ratcliffe e Semenza

di vln

Stoccolma (Svezia), 7 ott. (LaPresse/(AFP) - I ricercatori statunitensi William Kaelin e Gregg Semenza e il britannico Peter Ratcliffe hanno vinto il premio Nobel per la Medicina per le scoperte sul modo in cui le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno. I tre studiosi "hanno stabilito le basi per la nostra comprensione di come i livelli di ossigeno influenzano il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica", ha detto la giuria, aggiungendo che le loro scoperte hanno "spianato la strada a nuove promettenti strategie per combattere l'anemia, il cancro e molte altre malattie".

