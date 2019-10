Nobel, premio Fisica a scoperte che hanno cambiato per sempre concezioni del mondo

di scp

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Quest'anno il Nobel per la Fisica, sottolinea il comitato organizzatore, "premia la nuova comprensione della struttura e della storia dell'universo e la prima scoperta di un pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare. Le scoperte hanno cambiato per sempre le nostre concezioni del mondo".

