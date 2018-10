Nobel per la pace a Denis Mukwege e Nadia Murad

di sgl

Milano, 5 ott. (LaPresse) - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad "per i loro sforzi per mettere fino all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati".

