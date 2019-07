Nigeria, presidenza: Governo metterà al bando Movimento islamico

di lrs

Abuja (Nigeria), 28 lug. (LaPresse/AFP) - La presidenza nigeriana ha dichiarato che il governo metterà al bando il Movimento islamico della Nigeria, un gruppo che rappresenta la minoranza dei musulmani sciiti, dopo una serie di scontri mortali nelle proteste nella capitale Abuja. "Il governo ha dovuto agire prima che la situazione andasse fuori controllo, dopo aver ammonito molte volte che non si dovrebbe usare la religione per perpetuare l'illegalità", ha affermato la presidenza in una nota.

