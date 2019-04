Nigeria, liberato Favalli. Di Maio: Un altro connazionale torna a casa

di ect

Milano, 11 apr. (LaPresse) - L'imprenditore Sergio Favalli, italiano di 60 anni residente in Nigeria, è stato liberato dagli agenti dell'Aise. Era stato rapito 13 giorni fa nel paese africano. Su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio ha espresso le sue "congratulazioni all'Aise per la liberazione in Nigeria dell'imprenditore Sergio Favalli. Un altro nostro connazionale torna a casa! Grazie per il vostro straordinario lavoro, grazie per la vostra professionalità!", si legge nel tweet.

