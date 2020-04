Nigeria, banditi attaccano diversi villaggi: 47 morti

di amr

Lagos (Nigeria), 20 apr. (LaPresse) - Gruppi di banditi armati hanno ucciso almeno 47 persone in una serie di attacchi a diversi villaggi nello stato del Katsina, nel nord della Nigeria. Secondo quanto riferito dalla polizia del Katsina in un comunicato, gli attacchi sono avvenuti nelle prime ore del sabato. "Distaccamenti di polizia, dell'esercito nigeriano, dell'aeronautica nigeriana, della difesa civile e del DSS (dipartimento dei servizi statali) sono stati concentrati nell'area", si legge ancora nella nota riportata da Al Jazeera. Secondo quanto riferito dalle tv locali, i banditi avrebbero richiesto generi alimentari e altri materiali di soccorso consegnati agli abitanti dei villaggi come parte degli sforzi del governo contro il coronavirus.

