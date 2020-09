New York, sparatoria a Rochester: almeno 2 morti e diversi feriti

Sparatoria negli Stati Uniti, a Rochester, nello stato di New York. Secondo le prime informazioni sarebbero 16 le persone colpite in totale, due delle quali morte: si tratterebbe di un uomo e una donna. A confermare la notizia è stata la polizia locale su Twitter. La sparatoria è avvenuta tra Goodman Street e Pennsylvania Avenue intorno alla mezzanotte. Non ci sono per il momento ulteriori dettagli.

Major Crimes is on the scene of a mass shooting on Pennsylvania Ave. @ there are fatalities. There will be a press briefing @ Goodman & Short St. in about 30 minutes.

— RPD Major Crimes Unit (@RPD_MCU) September 19, 2020

