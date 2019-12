New York, attacco a casa di un rabbino: 5 feriti

Attacco a colpi di machete a casa di un rabbino a Monsey, a una cinquantina di chilometri da New York. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, due sono in gravi condizioni. L'assalitore, un uomo di colore, è riuscito a scappare, ma è stato arrestato dopo una breve fuga: si tratterebbe di un afroamericano bloccato nella zona di Harlem.

Durissima la rezione del governatore di New York, Andrew Cuomo, che si è detto essere "inorridito" dall'atto "spregevole e codardo", e che aveva diretto la task force sui crimini d'odio della polizia di stato per indagare.

"Abbiamo una tolleranza zero per l'antisemitismo a New York e considereremo l'attaccante responsabile nella misura massima consentita dalla legge", ha twittato. Da Israele, il presidente Rivlin ha espresso il suo "shock e sdegno" per l'attacco. "L'ascesa dell'antisemitismo non è solo un problema ebraico, e certamente non è solo il problema dello Stato di Israele", ha affermato in una nota. "Dobbiamo lavorare insieme per affrontare questo male, che sta rialzando la testa ed è una vera minaccia in tutto il mondo".

L'episodio di Monsey si inserisce in un'ondata di violenza antisemita nella regione di New York. Il mese scorso, un ebreo ortodosso è stato pugnalato a pochi passi da una sinagoga locale mentre camminava per le preghiere del mattino. L'aggressore non è ancora stato trovato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata