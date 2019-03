Viking Sky, tre dei quattro motori hanno ripreso a funzionare

Sono ripartiti tre dei quattro motori della nave da crociera Viking Sky, bloccata nel mare in tempesta con mille e trecento persone a bordo al largo delle coste norvegesi merifdionali durante un percorso da Tromso a Stavanger.

Lo riferiscono i servizi del soccorso, all'inizio della giornata di domenica. L'imbarcazione ha avuto un problema ai propulsori mentre le condizioni del mare erano tutt'altro che rassicuranti: onde grosse e vento inarrestabile. Il piano di evacuazione è scattato subito dopo che l'equipaggio ha lanciato il mayday verso le 14 di sabato, ora locale. Le immagini, che hanno fatto il giro del web, mostrano il mezzo in avaria nel pieno di una tempesta: l'acqua ha sfiorato i piedi di chi era a bordo. La Protezione civile e la Guardia Costiera norvegesi sono intervenute con diversi elicotteri che hanno fatto la spola caricando, però, poche persone alla volta. Dopo ore di trasbordo, sulla Viking Sky restano centinaia di passeggeri. Per fortuna, i tecnici di bordo hanno continuato a lavorare e, nella notte, tre dei quattro motori sono ripartiti e dovrebbe essere possibile riprendere il controllo dell'unità e portarla a un attracco sicuro da dove sia più semplice far scendere le persone.

